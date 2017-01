Twee 13-jarigen opgepakt voor steekpartij na Marktplaats-deal

Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie heeft drie verdachten aangehouden voor een steekpartij in een flat aan de Melis Stokelaan in Den Haag. Twee van hen zijn 13 jaar, de derde verdachte is 25. Ze waren in de flat omdat ze via Marktplaats een spelcomputer wilden kopen van het slachtoffer.









Het slachtoffer, een 31-jarige Hagenaar, had via Marktplaats afgesproken dat de computer dinsdagavond afgehaald kon worden. Even na half acht belden drie jongens aan. Nadat ze de spelcomputer hadden bekeken gingen ze naar buiten 'om geld te halen'.In plaats daarvan kwamen ze terug met een mes, staken het slachtoffer neer , en gingen er vandoor met de spelcomputer en wat persoonlijke spullen. De volgende dag heeft de politie drie mensen opgepakt. Bij twee van de drie verdachten werden de gestolen spullen teruggevonden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.