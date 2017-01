ADO wint, Wang moet miljoenen betalen

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft de rechtszaak tegen United Vansen (UVS) gewonnen. Het bedrijf van eigenaar Wang Hui moet de club nu bijna 2,5 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechter zojuist bepaald. De rechter stelde de club op alle fronten in het gelijk.

Volgens de rechter heeft ADO in de zaak voldoende aannemelijk kunnen maken dat er harde afspraken waren gemaakt over het feit dat Wang 3,7 miljoen euro aan de club zou betalen. Ook had de club tijdens de zaak hardgemaakt dat dit slechts voor een deel was gebeurd en dat Wang dus ‘tekort’ heeft geschoten.Daarom moet Wang van de rechter nu precies 2.477.605 euro miljoen euro gaan betalen. Dat is het bedrag dat United Vansen nog moest overmaken, inclusief rente. Het Chinese bedrijf moet daar bovenop ook de kosten van de rechtszaak betalen.De rechter stond uitvoerig stil bij de vraag of de zaak wel kon worden behandeld, omdat het bedrijf tijdens de zitting en uitspraak niet aanwezig was. Volgens hem wist United Vansen wel degelijk dat de zaak diende. De stukken waren per koerier naar het bedrijf verstuurd en per e-mail.Verder was al eerder duidelijk geworden tijdens een zitting van de Ondernemingskamer dat UVS op de hoogte was van het kort geding. Bovendien had het bedrijf middels een persbericht gereageerd op de toen nog aanstaande zaak.Daarnaast bepaalde de rechter ook dat er spoed was vereist en dat hij dus wel vandaag uitspraak moest doen, ook al was het bedrijf niet aanwezig.ADO stapte naar de rechter omdat de club vond dat Wang nog 2,3 miljoen euro moest betalen. Volgens ADO zijn hierover in het verleden harde afspraken gemaakt . Wang Hui zou op 28 augustus 2015 een bedrag van 3.728.000 hebben toegezegd, zodat ADO extra investeringen kon doen. Het bedrijf van Wang en ADO Den Haag kwamen daarvoor zelfs betaalschema overeen. Het geld zou in drie termijnen worden overgemaakt. Maar de onderneming hield zich daar niet aan en betaalde uiteindelijk ‘slechts’ 1.988.039 miljoen.United Vansen was zelf niet aanwezig bij het kort geding van eind december. Dit terwijl de advocaat van de club, mr. Paul Olden toen betoogde dat Wang op diverse manieren op de hoogte was gesteld van het feit dat de zaak diende.De rechtszaak staat wel los van de zaak bij de Ondernemingskamer. Die bepaalde op 19 december dat Wang Hui tijdelijk is geschorst als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van de club . Ook oordeelde de kamer dat de aandelen van United Vansen (UVS) tijdelijk moesten worden overgedragen aan een onafhankelijke beheerder.De Haagse club zegt in een eerste reactie blij te zijn met de uitspraak. 'Maar dit vonnis betekent nog geen geld van United Vansen. ADO Den Haag beraadt zich nu op vervolgstappen.'