CU/SGP: ‘Politiek is een ambacht, geen kwestie van zomaar wat roepen’

DEN HAAG - Een goed team, niet voor een gat te vangen zijn en veel ideeën hebben. Dat zijn volgens fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP (CU/SGP) in de Haagse gemeenteraad de kernmerken van een goed raadslid. En hij kan het weten want de CU/SGP heeft gemiddeld het meeste voor elkaar gekregen in de Haagse gemeenteraad.

Uit een inventarisatie van Omroep West blijkt dat de CU/SGP sinds het begin van deze raadsperiode in maart 2014 gemiddeld de meeste moties en amendementen door de raad heeft gekregen. De partij heeft slechts 1 zetel maar kreeg een meerderheid voor 29 voorstellen. Een gemiddelde van 29 per raadslid dus. Met moties en amendementen kunnen partijen het beleid van het college van burgemeester en wethouders beïnvloeden en veranderen.Grinwis is blij met het resultaat. 'Ik weet wel dat wij regelmatig moties en amendementen binnenhalen maar dat wij daarmee de meest effectieve partij van de raad zijn is goed nieuws.' Een voorbeeld van een goede motie is volgens hem eentje over de aanpak van de verkeersveiligheid op het Soestdijkseplein Grinwis: 'Wij wilden dat het plein nu eindelijk eens veilig wordt voor met name fietsers. En de aanhouder wint want na enig aandringen is de wethouder gaan meedenken en is er een motie gekomen waarin iedereen zich kan vinden en dat heeft ervoor gezorgd dat er op dit moment gewerkt wordt aan het Soestdijkseplein.'Om succesvol te zijn is het volgens de fractievoorzitter nodig om een goed team om je heen te hebben. 'Ik ben een eenmansfractie maar ik heb goede mensen om mij heen', zegt hij. Dat is erg belangrijk. Verder moet je goede ideeën hebben en er moet je wat gegund worden. Bovendien is politiek een ambacht. Het is geen kwestie van zomaar wat roepen, je moet ook gewoon aan de slag.'De PVV is met zes zetels de grootste oppositiepartij. Maar deze partij krijgt gemiddeld het minst voor elkaar. De PVV heeft 10 moties en amendementen aangenomen gekregen. Dat is 1,66 moties per raadslid. PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands wijt dat aan het gebrek aan politieke wil van de rest van de raad om met de partij samen te werken.Gerbrands: 'Dit bewijst alleen maar weer dat de raad van Den Haag wegkijkt als het gaat om problemen met de islam, asiel, integratie en veiligheid. Samenwerking met salafisten is allemaal prima en haatpredikers zijn van harte welkom', sneert de fractievoorzitter.