Ook in Westland paraffine aangespoeld op het strand

WESTLAND - Op het strand tussen ’s-Gravenzande en de zandmotor bij Ter Heijde is paraffine aangespoeld. Het is nog niet duidelijk hoeveel er ligt. Dat laat de gemeente Westland donderdag weten.

De gemeente laat weten de paraffine morgen op te ruimen. Voor mensen is paraffine niet direct schadelijk, maar dieren kunnen hier wel ziek van worden als ze het opeten. Hondeneigenaren wordt daarom geadviseerd voorzichtig te zijn op het strand.Woensdag spoelde er ook al paraffine aan op het strand bij Noordwijk . Daar is door hoog water een deel weer in zee gespoeld. De gemeente Noordwijk liet weten dat het mogelijk opnieuw zou kunnen aanspoelen bij laag water.Paraffine is een bestanddeel van ruwe olie en ziet eruit als grote bollen kaarsvet. De stof wordt geregeld op zee gedumpt door schepen. In mei 2016 spoelde er ook al paraffine aan op de Zuid-Hollandse stranden, toen tussen Noordwijk en Scheveningen.