Grote achterstand Tim Coronel door problemen broer Tom in Dakar Rally

Tom Coronel in de Dakar Rally (foto: ANP)

ZWAMMERDAM - Tim en Tom Coronel hebben de finish bereikt van de derde etappe in de Dakar Rally woensdag, maar het was enorm zwaar: van 35 graden naar vijf graden en van 1400 meter hoogte naar ruim 5000 meter.

Tom Coronel kampte al vroeg met koppelingsproblemen, meldt Studio Alphen, mediapartner van Omroep West. Hij moest daarom het grootste deel van de wedstrijdkilometers deze etappe (iedere etappe bestaat uit een neutralisatieroute vanuit het bivak naar de special stage, oftewel het wedstrijdparcours waar het gaat om het klassement, en een afsluitende neutralisatieroute naar het bivak, red.) worden voortgetrokken door zijn tweelingbroer Tim. Daardoor liep Tim veel tijdverlies op.



Tim Coronel uit Zwammerdam kwam als 64ste over de eindstreep. Hij legde de 364 wedstrijdkilometers af in 15 uur en 32 minuten. Daarnaast heeft Tim vier uur tijdstraf gekregen. De reden is nog niet bekend. In het algemeen klassement staat Tim Coronel op de 64ste plek, twaalf uur achter achter koploper Sebastien Loeb/Daniel Elena. Tom Coronel is niet in de einduitslag opgenomen, maar heeft wel een starttijd gekregen voor de vierde etappe van de organisatie. Ook die reden is onbekend.



Tim Coronel reed gat in



‘Aan het begin van de etappe, in het gedeelte met fesh fesh, stond opeens iemand stil waardoor ik moest uitwijken en in een gat dook. Dat kostte me behoorlijk wat tijd. Vervolgens zat ik opgesloten tussen de andere deelnemers maar links en rechts kon ik nog wel wat mensen inhalen. Toen zag ik opeens Tom stil staan bij een wijngaard. Hij had problemen met de koppeling. Dat kregen we zelf niet zo snel gemaakt dus we besloten dat ik hem een sleepje zou geven’, zegt Tim Coronel.



‘Dat ging omhoog in de bergen niet helemaal goed maar gelukkig bracht iemand anders Tom naar de top. Daarna heb ik hem gesleept naar de start van het tweede deel van de Special. Daar stond assistentietruck Boucou te wachten. Het was even improviseren omdat de trucks het eerste deel een andere route reden, dus we moesten zelf bij de start van het tweede gedeelte zien te komen’, aldus Tim Coronel. Dat zijn klassement aan diggelen is, daar maalt hij niet om. ‘Een Coronel geeft niet zo snel op dus we zijn er weer. En er is maar één doel: beide buggy’s aan de finish. Dat gaat lukken ook!’



Tussen dikke auto’s



‘Het begin ging goed, ik reed tussen de dikke auto’s. Het eerste gedeelte met fesh fesh kwam ik heel makkelijk door. Vervolgens begon de koppeling te slippen. Dat was even balen want dan wil de buggy in de bergen ook niet omhoog’, blikt Tom Coronel terug. ‘Tim was briljant, hij is constant bij me gebleven en heeft me met alles geholpen. Hij heeft met recht me er wel eventjes doorheen getrokken. Letterlijk en figuurlijk, want hij heeft me ook een groot deel van de etappe gesleept. Tot 3.500 meter hoogte in de bergen, toen trok het kleine motortje het niet meer vanwege het gebrek aan zuurstof. Daar kwam een Landrover langs die me naar de top heeft gebracht. Vervolgens weer achter Tim aan’, aldus Tom.



De vierde etappe gaat donderdag van Argentinië (San Salvador de Jujuy) naar Bolivia (Tupiza), een rit over 521 kilometer waarvan 416 in wedstrijdverband. ‘We gaan een hoogte van zo’n 3500 meter boven zeeniveau bereiken, waarop de komende zes dagen doorgebracht worden. Slechts weinigen hebben reeds kennisgemaakt met de gigantische zandduinen die zich op deze hoogte bevinden. Een uitstekende klimtechniek is vereist. De navigatie draait overuren gezien de vele richtingveranderingen in het Boliviaanse gedeelte van deze special stage’, kijkt Tim Coronel vooruit. Hij gaat donderdag om 14.06 uur van start, Tom Coronel om 14.07 uur.



Door: Sportredactie Correctie melden