Bianca vangt weesdieren thuis op in Nieuwkoop

Foto: Omroep West

NIEUWKOOP - De Nieuwkoopse Bianca van Koert kan geen 'nee' zeggen tegen weesdieren en daardoor is ze ongewild een opvanghuis geworden voor dieren in het dorp. Door het overlijden van een buurtgenoot heeft ze er deze week weer twee honden bijgekregen.

'In het geval van deze honden is de dierenambulance erbij gekomen. Zij wilden de beesten niet meenemen omdat ze niet ingeënt waren en ze geen pasporten hadden', aldus Bianca. 'De honden moesten even rustig worden in de tuin, maar daar wisten ze te ontsnapten. Het derde hondje is nog steeds zoek.' De andere twee wonen dus nog steeds bij Bianca, terwijl ze er zelf ook al vijf heeft.



Er is een zoekactie aan de gang om het hondje te vinden. Er zijn vijfhonderd flyers gedrukt, er is een appgroep opgericht en er staat een bericht op de site van de gemeente over de hond. Het is niet de bedoeling dat de hondjes bij Bianca blijven. Uiteindelijk moet er een nieuw huis voor ze worden gezocht.



Papegaai



Ook heeft Bianca een papegaai in huis van een overleden meneer. 'Het beestje had zichzelf kaalgeplukt van eenzaamheid.' En dus mocht het beestje ook bij haar in huis komen. 'Als ik iemand kan helpen, dan doe ik dat. 'Nee' komt niet voor in mijn woordenboek', lacht Bianca.



