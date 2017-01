Wang Hui en ADO Den Haag praten over oplossing voor crisis

DEN HAAG - Wang Hui is sinds een aantal dagen in overleg met Job van der Have en Ben Knüppe om een oplossing te vinden voor de crisis tussen hem en ADO Den Haag. Dat melden bronnen aan Omroep West. Beide partijen hoopten nog voor de uitspraak in het kort geding van donderdag tot een akkoord te komen, maar dat is niet gelukt.

De rechter oordeelde in het kort geding dat ADO aanspande tegen grootaandeelhouder United Vansen, dat het bedrijf van Wang de beloofde investering van bijna 2,5 miljoen euro aan ADO moet betalen.Van der Have en Knüppe zijn door de ondernemingskamer aangesteld om orde op zaken te stellen bij ADO Den Haag. Knüppe is voorzitter van de Raad van Commissarissen en Van der Have beheert tijdelijk de aandelen van United Vansen in ADO Den Haag. Wang Hui is de afgelopen week in Nederland geweest voor gesprekken met Knüppe en Van der Have en onderhandelt momenteel verder met ADO vanuit China. Er is Wang veel aan gelegen om zijn aandelen en zijn positie binnen de Raad van Commissarissen terug te krijgen.In de gesprekken eist ADO van Wang dat hij op korte termijn het financiële tekort van de club dicht, dat is ontstaan door het uitblijven van het beloofde geld vanuit China. Bovendien wil ADO Den Haag in de toekomst zekerheid over de door United Vansen toegezegde investeringen, daarvoor moeten structurele afspraken gemaakt worden met Wang die voortaan worden ondersteund door bankgaranties en onderpanden. Wang wil op zijn beurt meer inzicht in de besteding van zijn geld door ADO en eist een degelijk verdienmodel van de clubleiding.Of de uitspraak vandaag in het kort geding van invloed is op het verdere verloop van de gesprekken tussen Wang, Van der Have en Knüppe is niet duidelijk. Zeker is wel dat ADO Den Haag met het recente oordeel van de rechtbank de eisen aan het adres van Wang verder aan kan scherpen.