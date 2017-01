Groeibriljant Schouten denkt aan eerste contract ADO: 'Dat gaat niet lang meer duren'

DEN HAAG - Zeljko Petrovic ziet potentie in hem. Jerdy Schouten, een echte nummer tien en pas negentien jaar oud. Als een van de weinigen kijkt hij met een goed gevoel terug naar het afgelopen half jaar. Hij maakte zijn debuut in het eerste van ADO Den Haag, moet de komende weken echt door gaan breken en gaat misschien wel snel zijn eerste contract tekenen. 'Ik heb nog niets gehoord, maar heb ook tegen andere mensen gezegd dat het niet heel lang kan gaan duren', is hij vol zelfvertrouwen.

Het verhaal van Schouten klinkt als een echte jongensdroom, maar toch is het niet allemaal van een leien dakje gegaan. Het afgelopen jaar heeft hij flink wat voor zijn kiezen gehad. In zijn beide schenen had hij een compartimentsyndroom. 'Om de spieren in je schenen en kuiten zit een omhulsel. Bij mij zaten die te strak. Via een operatie moesten deze open gekliefd worden', legt Schouten uit. Een echte oorzaak is er niet te noemen.Drie maanden lang moest Schouten revalideren. Daarna sloot hij bij aan Jong ADO en toen ging het snel. 'Tijdens mijn eerste wedstrijd in Jong ADO scoorde ik twee doelpunten. Daarna kreeg ik te horen dat ik met het eerste mee mocht trainen. Daar heb ik mij laten zien en mocht ik bij het eerste elftal aansluiten.' Zo gezegd, zo gedaan.ADO Den Haag is deze week in Spanje voor een trainingskamp. Voor Schouten zijn eerste. 'Ik vind het allemaal heel erg mooi en ik verwacht dat we sterk terugkomen.' De jonge speler hoopt dat Petrovic hem de komende wedstrijden speelminuten gaat geven. Hoe snel dat gaat gebeuren, durft hij niet te zeggen. 'Dat is moeilijk te zeggen. Het ligt eraan hoe ik mij ontwikkel.'