Marechaussee schiet verwarde man neer bij Tweede Kamer in Den Haag

DEN HAAG - De Koninklijke Marechaussee heeft donderdagmiddag voor de Tweede Kamer een verwarde man aangehouden. De man had met een tas gegooid. De verdachte is door een schot van de Marechaussee gewond geraakt, meldt de politie.

De politie meldt dat de tas van de man wordt onderzocht. Politiemensen en marechaussees liepen met hun wapens in de hand rond.De ingang van de Tweede Kamer is afgezet. Het aangrenzende Plein was ontruimd, maar is inmiddels weer vrijgegeven . 'Overal staan politieauto's', vertelt verslaggever Maarten Brakema. 'Het is koopavond, dus druk in de stad. Het trekt veel bekijks.'