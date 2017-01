Geen kerstvakantie, maar keihard oefenen voor de Citotoets in Leidse moskee

LEIDEN - Zeventig leerlingen uit groep 7 zitten deze kerstvakantie gewoon met de neus in de boeken. Ze volgen een training voor de Citotoets in de Iman Malik moskee in Leiden.

De echte Citotoets wordt pas in groep 8 afgenomen, maar de tussentijdse toetsen in groep 7 zijn tegenwoordig ook al bepalend. Projectbegeleider Khalid Oufkir: 'De Citotoets wordt tegenwoordig niet meer in februari afgenomen, maar pas rond april. Daardoor telt die niet meer mee voor het schooladvies. Leraren baseren hun schooladvies tegenwoordig op de toetsen behaald in groep 7 en begin groep 8.'



Daarom blokken de leerlingen, die van verschillende basisscholen komen, nu al voor de toets der toetsen. Zes dagen van hun vakantie brengen ze door in de lokalen in de moskee. Daar moesten sommige leerlingen even aan wennen, maar ze zijn er wel blij om. 'Het is niet voor het echie, waardoor het wat minder erg is om fouten te maken', vertelt Soumaya.



