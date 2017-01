Aangehouden Hagenaar (59) Tweede Kamer was boos over uitkering

DEN HAAG - De man die donderdagmiddag is aangehouden nadat hij commotie veroorzaakte bij de Tweede Kamer is een 59-jarige Hagenaar. Dat meldt de politie aan Omroep West. In tegenstelling tot eerdere berichten van de politie is de man niet neergeschoten. De Koninklijke Marechaussee loste wél een waarschuwingsschot.

De Hagenaar was eerder op die middag naar het politiebureau op de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag gegaan om te klagen over zijn uitkering. Hij is daarna boos weggegaan richting de Tweede Kamer, aldus de politie.Eenmaal bij de Tweede Kamer aangekomen zei de man dat hij explosieven bij zich had. Ook gooide de verdachte een tas naar de Tweede Kamer. Hij is vervolgens aangehouden . De man is gewond geraakt aan zijn hand. Hoe dat is gekomen, is nog niet bekend.