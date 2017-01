Twee gewonden bij aanrijding scooter en auto op Rijswijkse Waterweg

Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de Rijswijkse Waterweg in Den Haag is donderdagavond een aanrijding geweest tussen een auto en een scooter. Op de scooter zaten twee personen. Beide opzittenden raakten gewond, één van hen had zware verwondingen.

Onder meer een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het zwaargewonde slachtoffer zou met spoed naar het ziekenhuis vervoerd zijn.



Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.



