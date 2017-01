ADO-verdediger San Roman keert terug naar vaderland

DEN HAAG - José San Roman keert na een half jaar bij ADO Den Haag te hebben gespeeld alweer terug naar zijn vaderland. Eerder deze week werd de verdediger al in verband gebracht met Newell’s Old Boys. Donderdagavond werd bekend dat de rechtsback daar een contract voor anderhalf jaar getekend heeft.

De Argentijn kwam afgelopen zomer transfervrij over van Huracan. San Roman kon aan het begin van het seizoen rekenen op een basisplaats. Na het duel tegen PEC Zwolle (2-1 verlies) werd hij geslachtofferd en moest hij genoegen nemen met een plaats op de bank. Ondanks een meerjarig contract heeft hij besloten per direct te vertrekken.‘Ik kwam gedurende het seizoen steeds minder aan voetballen toe. Uiteraard wilde ik dat wel graag. Maar ik begon wat minder in mijn vel te zitten en ik miste Argentinië ook steeds meer’, vertelt hij op de website van ADO Den Haag. 'Ik ben blij dat ADO Den Haag mij de kans geeft om terug te keren naar mijn vaderland.’ Trainer Zeljko Petrovic vindt het jammer dat San Roman alweer vertrekt, maar begrijpt zijn keuze.ADO Den Haag doet over de hoogte van bedragen geen uitspraken. 'De komende tijd moet uitwijzen of er door het vertrek van San Roman ruimte ontstaat voor een nieuwe speler.'