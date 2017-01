Hondje aan paal gebonden en achtergelaten in Rijswijk

Foto: Dierenambulance Den Haag

RIJSWIJK - Aan het Julialaantje in Rijswijk is donderdagavond een achtergelaten hondje gevonden. Het beestje was daar vastgebonden aan een lantaarnpaal.

De hond stond waarschijnlijk al een poosje in de kou toen ze werd gevonden. Politie en dierenambulance hebben de hond bevrijd en gevangen.



Het hondje is meegenomen door de dierenambulance. De dierenpolitie vraagt op Twitter om tips in de hoop dat iemand haar herkent.



