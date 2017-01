Tuinders Westland stappen over op LED-verlichting waardoor bekende oranje gloed verdwijnt

Kassen in het Westland lichten roze op door ledverlichting | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het Westland staat bekend om de vele tuinders die er gevestigd zijn. Zij maken gebruik van speciale lampen, waardoor er ’s avonds die welbekende oranje gloed te zien is boven de kassen. Maar hoe lang is die gloed nog te zien?

De gloed lijkt de komende jaren namelijk te verdwijnen en te worden vervangen door een roze gloed, want de tuinders stappen langzaam over op LED-verlichting. Deze nieuwe techniek zorgt ervoor dat de kosten jaarlijks lager uitvallen, er veel energiezuiniger en meer op maat kan worden gewerkt. ‘De lampen kunnen zo ingesteld worden dat de plant precies die kleuren krijgt die het nodig heeft en deze veel beter ontwikkeld’, zegt tuinder Rob Baan.



De LED-lampen zorgen voor feller licht en dat betekent meer lichtvervuiling, iets wat de branchevereniging LTO Glaskracht Nederland wil voorkomen. ‘Het is technisch mogelijk om de kassen volledig af te schermen, dus wij willen vanaf het moment dat deze nieuwe belichtingstechniek zijn intrede doet een donkerdergarantie geven’, aldus Nico van Ruiten, voorzitter van de branchevereniging.



WARMTE



‘De LED-lampen in de kas zijn watergekoeld en het warme water dat daardoor ontstaat, wordt afgevoerd en uiteindelijk weer gebruikt om de kas mee te koelen’, zegt Baan. De nieuwe techniek is duur, maar als iedereen overstapt levert dat volgens Baan uiteindelijk veel op. ‘Het betekent dat iedereen heel goed met het milieu omgaat en energiezuiniger produceert en beter met zijn gewassen omgaat’.



