Moeder van meisje dat seks had met Haagse rappers trekt aangifte in

SFB tijdens uitreiking Haagse Popprijs (oktober 2016)

DEN HAAG - De moeder van het meisje dat twee jaar geleden op 15-jarige leeftijd seks had met rappers van de Haagse rapformatie SFB trekt haar aangifte in. Dat meldt de NOS. Drie van de vier leden van SFB zitten al sinds eind december vast in Suriname. Ze worden verdacht van kindermisbruik.





De moeder wil tegen de NOS niet reageren op het intrekken van de aangifte, maar volgens bronnen is ze geschrokken en aangedaan door de ophef en de hernieuwde aandacht voor de zaak. Ook de dochter is niet blij met alle publiciteit. Volgens het meisje is er geen sprake geweest van pedofilie, dwang, geweld of seksueel misbruik.





Afgelopen woensdag werd al bekend dat het voorarrest van de leden van SFB met

