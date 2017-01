Persoon komt in ijskoude sloot terecht in Goudse wijk Goverwelle

Politie (archieffoto)

GOUDA - In de Goudsewijk Goverwelle is vrijdagochtend een nog onbekend persoon met zijn scootmobiel in het water bij de Molenomloop terecht gekomen. Dat twittert de politie Gouda.











Het slachtoffer is door hulpverleners uit het water gehaald. Ook het hondje van het slachtoffer kwam in het water terecht en is opgevangen in de buurt om op te warmen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.