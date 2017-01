Het kan weer! Schaatsen in De Lier

Archief IJsbaan in De Lier

DE LIER - De ijsbaan aan de Veilingweg in De Lier is vrijdagochtend opnieuw geopend. De ijslaag was dik genoeg.





De ijsmeesters waren sinds donderdagavond bezig om de baan weer gereed te maken. Met een watersproeimachine is laagje voor laagje een ijsvloer aangelegd. Het is de vierde keer deze winter dat er geschaatst kan worden. De laatste keer dat de baan open was, was op vijf december vorig jaar.