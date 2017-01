Code oranje om gladheid door sneeuw en ijzel: strooidiensten massaal de weg op

Glad op de snelweg (archieffoto)

REGIO - Pas op als je de weg op gaat! Door sneeuw en ijzel kunnen de wegen van vrijdagavond tot het einde van zaterdagochtend spekglad zijn. Het KNMI heeft code oranje afgegeven. Rijkswaterstaat zet alle beschikbare strooiwagens in om de gladheid te bestrijden.

Vrijdagavond gaat het vanuit het westen sneeuwen, mogelijk valt er twee tot drie centimeter sneeuw. In de nacht verandert de sneeuwval in ijzel en kan het verraderlijk glad worden. 'Zodra er een paar druppels ijzel vallen, zijn de wegen direct spekglad', zegt weerman Huub Mizee.



In de regio gaan alle strooidiensten massaal de weg op om de gladheid te bestrijden. De gemeente Alphen aan den Rijn laat weten dat er in totaal twintig ton zout wordt gestrooid. Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan om weerwaarschuwingen goed in de gaten te houden.



Gladheid eind zaterdagochtend voorbij



De waarschuwing van het KNMI geldt van 01.00 uur tot 10.00 uur zaterdagochtend. Huub Mizee verwacht dat de gladheid aan het einde van zaterdagochtend weer voorbij is. Dan komt in heel de regio de temperatuur weer uit boven nul.



