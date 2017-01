Katertje gevonden in Zoetermeer: 'Hij was zeiknat en had heel veel honger'

Foto: @WagBuytenwegh (Twitter)

ZOETERMEER - 'Hij stond in de voortuin heel de nacht aan het raam te krabben in de regen. Hij was zeiknat en had heel veel honger.' Aan de Theo Thijssenhove in Zoetermeer is woensdag een verzopen katertje gevonden. Hij is niet gechipt en zijn baasje is nog steeds niet boven water.





De vrouw die de kat vond, een kennis van Priscilla, haalde het beestje naar binnen en gaf het eten en drinken. Maar toen ze de kat weer naar buiten liet, bleef hij terugkomen. Ze wil het beestje het liefst houden maar dat gaat niet vanwege haar eigen katten.



Geen chip



Wat de zoektocht lastig maakt, is dat het dier geen chip heeft. De kleine kater is inmiddels wel aangemeld bij Stichting Amivedi.





