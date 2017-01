Zoetermeerse Sharon Prins gaat voor wereldtitel darts in Lakeside

Foto: Orange Pictures

ZOETERMEER - Ze is al Nederlands- en Europees Kampioen darten. En misschien is de Zoetermeerse Sharon Prins binnenkort ook wel wereldkampioen. Dit weekend start in Engeland het befaamde Lakeside darttoernooi, ook wel bekend als het BDO wereldkampioenschap.

In de eerste ronde neemt Sharon het op tegen de Engelse Lisa Asthon. Dat is de speelster waar ze tijdens de laatste twee WK's de halve finale van verloor. Maar Sharon won ook al eens van tweevoudig wereldkampioene Ashton, dus ze gaat de wedstrijd vol vertrouwen tegemoet.



De wedstrijd op het officieuze wereldkampioenschap darts staat zondagmiddag op het programma om 16.30 uur Nederlandse tijd.