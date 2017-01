Geslacht babypinguïns Sea Life Scheveningen eindelijk bekend

DEN HAAG - We moesten er even op wachten, maar eindelijk is het geslacht bekend van de babypinguïns die vorig jaar zijn geboren in Sea Life Scheveningen. De kuikens blijken een jongen en een meisje te zijn.

Vorig voorjaar bleken de pinguïns Jip en Janneke te broeden op twee eieren . Die kwamen in mei, kort na elkaar op maandag 2 en woensdag 4 mei , uit.Het geslacht van pinguïns is nooit meteen vast te stellen . Daarvoor is DNA-onderzoek nodig, dat is nu uitgevoerd. De kuikens hebben de namen Dani en Lisa gekregen.Over een paar maanden verhuizen Dani en Lisa naar Portugal. 'Dat is niet zielig', zegt hoofd dierenverzorging Marjolein Kemna, 'broer en zus verhuizen samen.' De verhuizing is ook nodig om incest te voorkomen. De ouders van Dani en Lisa zijn inmiddels geen koppel meer. In Portugal kunnen de kinderen rustig op zoek naar een partner.In juli werd bij andere ouders nog babypinguïn geboren. Daarvan is het geslacht nog niet bekend. Het kuiken was nog te jong om bloed af te nemen toen de dierenarts langskwam voor Dani en Lisa.