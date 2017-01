Grote schoonmaak op Westlands strand; paraffine ter grootte van een voetbal

Foto: gemeente Westland Paraffine | Foto: Omroep West

'S-GRAVENZANDE - De gemeente Westland is vrijdagochtend begonnen met het opruimen van de aangespoelde paraffine op het strand tussen 's-Gravenzande en Ter Heijde. Verspreid over het strand liggen wit-gele brokken, in grootte variërend van een tennisbal tot een voetbal.





Paraffine is niet direct schadelijk voor mensen, maar dieren kunnen er ziek van worden als ze het binnenkrijgen. Daarom wordt het witte spul altijd meteen opgeruimd.



Volgens de ingehuurde aannemer ligt er minder dan 5 kubieke meter, maar spoelt er nog steeds paraffine aan. Het spul wordt op zee geloosd door schepen en zinkt dan naar de bodem. Met onstuimig weer, zoals in de afgelopen dagen, komt het naar boven en spoelt het aan op de stranden