Enquête: hoeveel vertrouwen heb jij in de politiek?

REGIO - Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer, en daarna komt er een nieuw kabinet. Sinds de uitkomst van referenda over Oekraïne en Brexit en de overwinning van Donald Trump, wordt er veel gezegd over de onvrede, bezorgdheid of boosheid van een deel van de kiezers. Omroep West wil samen met NOS en andere regionale omroepen weten hoe het echt zit.

Zijn burgers inderdaad bezorgd over de toekomst of boos op de politiek of eigenlijk helemaal niet? Wat zit ze precies dwars? En als het zo is dat politici niet meer worden vertrouwd, waardoor komt dat dan? Maar ook: wat is in ons land goed geregeld en moet zeker zo blijven? En wat moet er veranderen?Omroep West wil graag jouw mening horen. In plaats van deskundigen aan het woord te laten, vragen we het nu aan jou. Vul daarom onze enquête in! Op deze manier proberen we een nog beter beeld te krijgen van wat er leeft in de samenleving.