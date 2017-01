ADOinSpanje dag 5: gelijkspel in oefenwedstrijd en is onze quiz echt zo moeilijk?

DEN HAAG - Het trainingskamp van ADO Den Haag in Zuid-Spanje zit er bijna op. Op de voorlaatste dag sneuvelde de ochtendtraining en werd er geoefend tegen het Duitse 1. FSV Mainz 05. Jim van der Deijl volgde het allemaal en praat je in onze dagelijkse vlog weer helemaal bij: #ADOinSpanje dag 5.

De oefenwedstrijd tussen ADO en Mainz eindigde gelijk: 1-1. De Hagenaars kwamen na twintig minuten spelen op acherstand, maar deden leuk mee. Gervane Kastaneer en Sheraldo Becker waren voor rust nog dichtbij de gelijkmaker, maar hadden het geluk niet aan hun zijde. Dennis van der Heijden had dat wel. De aanvaller viel een kwartier voor tijd in en schoot bij zijn eerste balcontact meteen raak: 1-1.Zeljko Petrovic was blij met het vertoonde spel. 'Ik vond ons echt goed spelen. Er waren wel wat kleine details, maar complimenten aan de gasten. Ze hebben echt gevochten.' Toch blijft de trainer hameren op versterkingen. 'Er moeten wel wat mensen binnen de club wakker worden.'Onze populaire quiz blijkt pittig. Ook fysiotherapeut Edwin Coret lukte het gisteren maar een vraag van Jim goed te beantwoorden. Als laatst is het de beurt van Rob Ravestein, de materiaalman. Slaagt hij er wel in op meerdere vragen een goed antwoord te geven?De vragen van vandaag:1. ADO scoorde in de eerste 17 wedstrijden 16 doelpunten. Het meest productief was ADO in het vierde kwartier, van minuut 46 tot minuut 60. Hoeveel doelpunten maakte ADO hierin?2. Wie gaf de meeste voorzetten in de eerste 17 wedstrijden?3. ADO Den Haag won in de twaalde speelronde met 1-0 van Willem II. Wie werd er als eerste gewisseld in die wedstrijd?4. Wie scoorde het enige Haagse doelpunt in de 2-1 verloren uitwedstrijd tegen PEC Zwolle?5. Hoeveel overtredingen heeft ADO Den Haag in de eerste 17 wedstrijden gemaakt?Morgen zie je in onze laatste vlog wie de winnaar is geworden.