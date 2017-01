Straten Den Haag en Nootdorp pikdonker door vergeten knopje

DEN HAAG - Delen van Den Haag en Nootdorp leken donderdagavond wel op spooksteden. De straatverlichting was kapot en toen die eenmaal was gerepareerd vergat iemand een knopje om te zetten.

Door een storing bij netbeheerder Stedin viel rond 18.00 uur de straatverlichting uit in de Haagse wijk Ypenburg en in Nootdorp. Volgens Stedin zat er een probleem in de automatische tijdsschakeling, die ervoor zorgt dat de lampen automatisch aangaan.Een monteur kwam langs om de lampen handmatig aan te doen. Toch bleef het in meerdere straten donker. Vrijdag blijkt dat dit door een foutje bij de netbeheerder komt. 'De monteur heeft keurig doorgegeven dat het blok weer aankon, maar daarna is iemand vergeten het juiste knopje om te zetten', aldus een woordvoerder van Stedin. De straatverlichting zou vrijdagavond weer overal moeten werken.