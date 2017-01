Haags Sportgala: succesjaar voor handbalster Sanne van Olphen

Haags Sportgala: Sanne van Olphen

DEN HAAG - Over ruim twee weken wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent bekend worden gemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit. Vandaag is dat handbalster Sanne van Olphen.

Succesjaar

2016 was het jaar van de Nederlandse handbaldames. En de Haagse Van Olphen is onderdeel van dat succesteam. Opgeleid bij Hermes en Hellas speelt ze inmiddels in de Franse hoogste divisie bij Toulon waar zij een van de spelbepalers is. In 2015 behaalde ze met Oranje een sensationele zilveren plak op het WK. Afgelopen jaar werd ze met het nationale team vierde op de Olympische Spelen in Rio, meer dan genoeg redenen voor een nominatie voor de categorie Sportvrouw.



Prestatie

Vierde plek Olympische Spelen



Vind jij dat Van Olphen Haags Sportvrouw van het jaar moet worden? Breng dan



Live op TV West



Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.





