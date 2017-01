IN BEELD: Honderden zeesterren aangespoeld in Noordwijk

Foto: Daan Snijders Foto: Sanne Reinds Foto: Sanne Reinds Foto: Sanne Reinds

NOORDWIJK - Een vol strand in Noordwijk, niet met badgasten, maar met zeesterren. Op strand Langevelderslag spoelden vrijdagmiddag honderden zeesterren aan.

Ecoloog Rob Witbaard vertelt dat de massale stranding waarschijnlijk door het onstuimige weer van de afgelopen dagen komt. 'Zeesterren lopen normaal gesproken op de zeebodem. Door de storm van de afgelopen paar dagen is de bodem omgewoeld. Dan komen ze los.'



Dat overleven de meeste zeesterren niet. 'De activiteit van zeesterren wordt door de watertemperatuur bepaald. Het is nu koud, dus ze zijn traag. Ze kunnen zich niet verzetten of opnieuw ingraven.' Daardoor zijn ze nu dus aangespoeld op het strand. Gevaarlijk zijn ze niet. 'Het kan hooguit gaan stinken na een tijdje.'



