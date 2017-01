Celstraf voor rammen politie-auto tijdens achtervolging in Zoetermeer

ZOETERMEER - Een man uit Gouda moet 14 maanden de cel in omdat hij tijdens een achtervolging meerdere verkeersregels overtrad en een politie-auto ramde. Bij die aanrijding op de oprit van de A12 in Zoetermeer raakte een agent gewond. De politie loste daarop een waarschuwingsschot.

De 34-jarige Gouwenaar ging er in de vroege ochtend van zondag 11 september vandoor bij een verkeerscontrole. De politie ging achter hem aan en daarbij probeerde de man meerdere keren om de politiewagen naast hem van de weg te drukken . Op de oprit vanaf de Oostweg naar de A12 kwam het tot een botsing. Toen de man er te voet vandoor wilde gaan, losten de politie een waarschuwingsschot Volgens de rechtbank heeft de man 'op onbegrijpelijke en volstrekt ongepaste wijze' gereageerd. Hij lapte tijdens zijn vlucht meerdere verkeersregels aan zijn laars en heeft alleen aan zichzelf gedacht. Dat neemt de rechtbank hem zeer kwalijk. 'Verdachte heeft blijk gegeven van een totaal onverschillige houding ten opzichte van verkeersregels en het politiegezag.'De rechter houdt er rekening mee dat de man eerder is veroordeeld voor strafbare feiten, waaronder geweldsfeiten tegen agenten. Voor twee veroordelingen zat hij nog in een proeftijd, daarom zal ook het voorwaardelijk deel van die straffen nu worden opgelegd, te weten 3 weken en 3 maanden cel. Die komen dus nog bij de 14 maanden. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden twee jaar cel.Het vonnis houdt verder in dat de man voor twee jaar zijn rijbewijs kwijt is. En hij moet ruim 1100 euro aan schadevergoeding betalen.