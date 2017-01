Man dreigt met mes in avondwinkel Gouda

Foto: John van der Tol

GOUDA - Een man heeft in de nacht van donderdag op vrijdag gedreigd met een mes in een avondwinkel in de Walestraat in Gouda. 'De man liet een mes zien aan de medewerker en riep iets onverstaanbaars', laat de politie weten.





LEES OOK: Celstraf voor botsing met politie-auto tijdens achtervolging in Zoetermeer

De lichtgetinte man had een slank postuur en droeg een donkere jas, broek, pet en sjaal. Kort na het dreigement verliet de man de winkel en ging er vandoor op een fiets. Hij nam niets mee uit de winkel. De politie is op zoek naar getuigen en is bezig met een onderzoek.