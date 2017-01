Van der Heijden schiet ADO Den Haag langszij in oefenduel tegen Mainz

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft op het trainingskamp in Zuid-Spanje in een vriendschappelijk duel gelijkgespeeld tegen 1. FSV Mainz 05. De Duitse nummer tien uit de Bundesliga kwam in de eerste helft op voorsprong, maar een kwartier voor tijd kwam ADO via Dennis van der Heijden langszij: 1-1.

Met een zeer fraai afstandsschot opende Jhon Córdoba na twinting minuten spelen de score. Ondanks de achterstand speelde ADO helemaal niet verkeerd. In de beginfase had de ploeg wat moeite met Mainz, maar vlak na de openingstreffer kregen de Hagenaars via Sheraldo Becker en Gervane Kastaneer kansen op de gelijkmaker. Die laatste kopte de bal uit een vrije trap van Hector Hevel in de handen van de Duitse keeper.Na rust creëerde Kastaneer opnieuw gevaar, maar weer belandde zijn inzet niet in het doel. Invaller Van der Heijden was scherper in de afronding. Het eerste balcontact van de jonge aanvaller was meteen raak: 1-1. Vlak voor tijd werd hij door Ludcinio Marengo goed in stelling gebracht, maar lukte het hem niet de 2-1 binnen te schieten.ADO Den Haag werkt tot zaterdag een trainingskamp af in het Spaanse Estepona. De ploeg start de tweede seizoenshelft volgende week zaterdag uit bij SC Heerenveen. Deze wedstrijd begint om 18.30 uur en is live te volgen via 89.3 Radio West.0-1 Córdoba, 1-1 Van der Heijden