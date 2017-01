Lotbezitters in postcodegebied 2555 wachten gespannen op uitslag PostcodeKanjer

DEN HAAG - Inwoners van het Haagse postcodegebied 2555 die in het bezit zijn van een postcodelot wachten in spanning af. Vrijdagavond krijgen ze tijdens een groot wijkfeest te horen hoeveel ze gewonnen hebben in de Postcodeloterij. Op Nieuwjaarsdag viel de PostcodeKanjer van 49,9 miljoen euro op dit gebied.

Een Haagse bewoonster van de wijk speelt mee met twee loten. 'Ik heb geen idee wat vanavond me precies gaat opleveren', zegt ze. 'Voor het eerst in 20 jaar win ik wat. Of ik uit de kosten ben na 20 jaar meespelen? Laten we het hopen! Ik hoop op een flink geldbedrag . En wat ik ermee ga doen, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik denk dat ik mijn kinderen wat toestop.'Even verderop weten de bewoners van een flat in de Donker Curtiusstraat (postcode 2555 VX) al sinds Nieuwjaarsdag dat ze de helft van de PostcodeKanjer mogen verdelen. De andere helft gaat naar de lotenbezitters in de rest van het postcodegebied. Het feest vindt plaats op het parkeerterrein aan de Zandvoortselaan. Ambassadeur Gaston Starreveld is erbij om tussen 17.30 en 17.45 uur de bedragen bekend te maken.