Auto uit trouwstoet over de kop in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - De perfecte dag van een bruidspaar in Den Haag werd vrijdag bruut verstoord. Eén van de auto's uit de trouwstoet sloeg over de kop op de Laan van Wateringseveld. Volgens de politie raakte niemand gewond.

De auto belandde in het gras tussen de twee rijbanen. Het is niet duidelijk waarom de wagen over de kop sloeg.



Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald. De restanten van de witte trouwlinten hingen toen nog aan de spiegels. Over het verdere verloop van de trouwerij is niks bekend.



