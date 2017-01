Haags Sportgala: Eljero Elia is een en al passie, creativiteit en bevlogenheid

Haags Sportgala: Eljero Elia

DEN HAAG - Over ruim twee weken wordt het Haags Sportgala weer georganiseerd. Tijdens deze avond in het AFAS Circustheater zullen de winnaars in de categorie Haags Sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en talent bekend worden gemaakt. In aanloop naar het gala licht Omroep West iedere dag een genomineerde sporter uit. Vandaag is dat profvoetballer Eljero Elia.

Passie, creativiteit en bevlogenheid

Profvoetballer Eljero Elia is een en al passie, creativiteit en bevlogenheid. De aanvallend ingestelde speler maakt de wedstrijd voor iedere verdediger een hel. Links- of rechtsom passeren; dat blijft een verrassing. Wat je wel zeker weet, is dat het gaat gebeuren. Als jongen van ADO Den Haag is hij nu doorgegroeid tot international en basiskracht bij Feyenoord. En afgelopen seizoen leverde hij persoonlijk de prijs waar deze Rotterdamse club jarenlang zo naar snakte door de winnende en enige treffer in de bekerfinale binnen te schieten.



Prestatie:

Winnaar KNVB-Beker met Feyenoord



Live op TV West



Maandagavond 23 januari 2017 zendt TV West het Haags Sportgala live uit. Herman Nanninga verzorgt samen met zijn sidekick (en oud-beachvolleyballer) Marloes Wesselink de presentatie.





