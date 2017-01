Eis: 20 maanden cel voor cocaïnehandelaar (40) uit Zoetermeer

ZOETERMEER - Tegen een 40-jarige Zoetermeerder heeft een Haagse rechter vrijdag 20 maanden cel geëist. Justitie verdenkt de man van smokkel, bezit, bewerken en verhandelen van cocaïne uit Zuid-Amerika.

De politie startte het onderzoek na een tip van collega's uit Engeland. Twee pakketten met flessen shampoo, waarin de drugs was opgelost, kwamen uit Trinidad & Tobago. Via Engeland leidde het spoor uiteindelijk naar Zoetermeer. Daar liet de man de drugs bezorgen op het adres van zijn 34-jarige vriendin. Zij ontkent iets van de drugshandel af te weten.



Uit onder andere belgegevens bleek dat de pakketjes voor de 40-jarige man bestemd waren. Verder is de man herkend op camerabeelden van het postsorteercentrum waar hij een pakketje op ging halen.



Vaker smokkelen



De politie doorzocht de woning en trof in de schuur voorwerpen en middelen voor een cocaïne-wasinstallatie aan om cocaïne uit vloeistof terug te winnen. Justitie denkt dat de man vaker op deze manier cocaïne Nederland binnensmokkelde. Ook neemt het OM het de Zoetermeerder kwalijk dat hij cocaïne en jerrycans met aceton en ammoniak bewaarde in het huis terwijl zijn kinderen daar makkelijk toegang tot hadden.



Over twee weken doet de rechter uitspraak.



