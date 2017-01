Vuurwerkoverlast melden via Twitter 'groot succes' in Haagse wijk Loosduinen

Een cobra. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Vuurwerkoverlast melden via Twitter lijkt succesvol. De proef in de Haagse wijk Loosduinen heeft geleid tot zes aanhoudingen, zegt burgemeester Jozias van Aartsen in een brief aan de gemeenteraad.





Inwoners van Loosduinen konden op Twitter bij de politie melding maken van vuurwerkoverlast. Agenten gingen er dan meteen op af. Het was de eerste keer dat vuurwerkoverlast op deze manier werd aangepakt.Volgens Van Aartsen was de proef een 'groot succes' en werd er door bewoners actief gemeld. Voor de komende jaarwisseling wordt gekeken of de proef verder kan worden ontwikkeld. 'Dit lijkt een mooi alternatief voor het knaldetectiesysteem.' Dat was een proef waarbij met microfoons vuurwerkknallen werden geregistreerd en gelokaliseerd.