Geen strandhuisjes op het stille strand en promotie van Haags veen, dankzij Haagse politiek

DEN HAAG - In totaal heeft de Haagse gemeenteraad sinds het begin van de raadsperiode in 2014 332 moties aangenomen. De ChristenUnie/SGP kreeg gemiddeld genomen het meeste voor elkaar, maar ook de Haagse Stadspartij en Groep de Mos/Ouderenpartij deden het goed.

Uit een inventarisatie van Omroep West die donderdag is gepubliceerd , kwam de ChristenUnie/SGP (1 zetel, 29 aangenomen moties en amendementen) gemiddeld als beste uit de bus.Maar ook de Haagse Stadspartij (5 zetels, 62 aangenomen moties en amendementen) en Groep de Mos (3 zetels, 38 aangenomen amendementen) hebben het beleid van het college geregeld weten aan te passen.De Haagse Stadspartij heeft dat bijvoorbeeld gedaan met de motie 'strandhuisjes'. De partij heeft voorkomen dat er op het strand tussen Scheveningen-haven en Kijkduin nieuwe strandhuisjes komen.HSP-fractievoorzitter Peter Bos: 'Het college wil meer reuring op het strand. Wij vinden dat dit alleen kan in Scheveningen-Bad rondom de Pier en het Kurhaus. Dit stukje strand moet je zoveel mogelijk met rust laten en de natuur zijn werk laten doen.'Groep de Mos is blij met de aangenomen motie 'promotie ruwe Haagse diamant'. Daarin bepleit de partij dat het Haagse veen - dus de Schilderswijk, Transvaal en de Haagse grachten - als toeristisch gebied gepromoot moet worden.Groep de Mos-fractievoorzitter Richard de Mos: 'De Schilderswijk en Transvaal komen vaak negatief in het nieuws en soms terecht. Maar het is tegelijkertijd ook een heel mooi gebied met de Haagse markt, Chinatown en de Haagse grachten die weer helemaal herleven. Wij vinden dat dit gebied een eenduidige promotie nodig heeft en dankzij onze motie gaat het college dit nu ook doen.'