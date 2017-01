Detailhandel: 'Veel minder plastic tasjes, maar ze zullen nooit verdwijnen'

DEN HAAG - Betalen voor een plastic tasje in een winkel wordt inmiddels gezien als de normaalste zaak van de wereld. Het zorgt er ook voor dat veel minder mensen een tasje kopen, maar ze zullen nooit helemaal verdwijnen. 'We blijven ze altijd nodig hebben', verwacht Jeroen van Dijken van de Raad Nederlandse Detailhandel.

In Nederland werd het een jaar geleden wettelijk verplicht gesteld om geld te vragen voor een plastic tasje. De maatregel heeft ervoor gezorgd dat er 75% minder tasjes over de toonbank gaan. Het grootste deel van het winkelend publiek heeft er ook begrip voor. 'Mensen kopen een plastic tasje of nemen zelf een tas mee', zegt Sanne Doesburg van boekhandel Paagman in Den Haag.Uit de daling blijkt dat de meeste mensen zelf een tas meenemen. 'Ik heb altijd genoeg tassen thuisliggen', zegt een winkelende vrouw. 'Het is ook beter voor het milieu', vult een andere voorbijganger aan. Een jongeman is onverschilliger: 'Die tien cent maakt mij niets uit.'De Nederlandse Detailhandel is erg blij met de positieve reacties. Jeroen van Dijken: 'We hebben eerst in 2015 een test gedaan en toen werden sommige mensen zelfs kwaad en lieten hun aankoop op de toonbank liggen. En nu reageren ze positiever dan gedacht.'Ondanks dat veel winkels ook linnen en papieren tasjes aanbieden verwacht hij niet dat de plastic tasjes helemaal uit het straatbeeld verdwijnen. 'Als het buiten regent en je koopt een mooie zijden jurk dan beschermt een plastic tas toch het best', besluit Van Dijken.