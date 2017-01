Van Aartsen over gewonde agent Mario: ‘Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie’

DEN HAAG - Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag staat in een brief aan de gemeenteraad stil bij de agent die tijdens de jaarwisseling ernstig gewond raakte. Mario werd op de Hoefkade aangereden door een automobiliste en ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er was geen opzet in het spel.

In zijn brief schrijft Van Aartsen: 'De jaarwisseling 2016/2017 is overschaduwd door een zwaar ongeval waarbij een politieagent van de Eenheid Den Haag bij de uitoefening van zijn taak ernstig gewond is geraakt. Onze gedachten zijn bij hem en zijn familie.'In eerste instantie was het beeld ontstaan dat de hulpverleners die Mario hielpen, zijn gehinderd door omstanders. Dat bleek niet het geval . Wel werd de ME die het gebied afzette, bekogeld.Van Aartsen prijst het werk van de hulpverleners. 'Ik spreek mijn grote waardering uit voor de rust waarmee de hulpdiensten in deze emotionele en moeilijke situatie hebben geopereerd, waardoor eerste hulp kon worden verleend en escalatie kon worden voorkomen.'De vele bloemen en kaarten die door buurtbewoners bij politiebureau De Heemstraat zijn gebracht om Mario en zijn familie te steunen, ziet Van Aartsen als een teken dat de verhoudingen tussen de politie en de buurt zijn verbeterd. 'Het is tekenend voor de verbeterde relatie tussen de politie en hen.'Ook staat Van Aartsen stil bij de verontwaardiging in het land over geweld tegen politie en andere hulpverleners. 'Deze aandacht is terecht, omdat het goed is om vaker stil te staan bij de soms zeer moeilijke omstandigheden waaronder zij hun werk moeten doen. Geweld tegen hulpverleners is een ernstig maatschappelijk probleem dat we als samenleving en als overheid hoog moeten opnemen.'Toch zijn in Den Haag deze jaarwisseling niet meer dan acht meldingen geweest van geweld tegen hulpverleners. Van Aartsen: 'Voor alle duidelijkheid: elk incident tegen een hulpverlener is er één te veel. Maar de landelijke teneur van een forse stijging van dit soort incidenten zien we niet terug in Den Haag.'Ondanks de roep om harder optreden ziet Van Aartsen dit niet als enige oplossing. 'Minstens even belangrijk is het vergroten van het bewustzijn en de betrokkenheid van burgers. Vanuit die gedachte hebben we in Den Haag de afgelopen jaren met de grote inzet van de honderden vrijwilligers stelselmatig gewerkt aan een veiligere jaarwisseling. Het effect daarvan is merkbaar in de cijfers.'