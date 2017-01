Tafeltennis Masters in Leiden van start: ‘Echt geen campingsport’

Foto: Liza Janson

LEIDEN - Het is de Johan Cruijff Schaal onder tafeltennissers: de Tafeltennis Masters. Het toernooi is vrijdag begonnen in Leiden bij vereniging Scylla. Jongens en meisjes streden in de sporthal aan de Voorschoterweg om de titel.





Aan de jeugdmasters doen twaalf jongens en twaalf meisjes mee. Esmee van Marwijk (17) uit Leiden is één van hen. ‘Op de camping sloeg ik altijd een balletje. Toen ben ik erop gegaan, ik vond het heel leuk.’ Of het geen campingsport is? ‘Echt niet’, zegt Esmee. ‘Heel veel mensen denken dat het niet intensief is, maar dat is het echt wel.’



Senioren





Zaterdag en zondag is het de beurt aan de 24 beste mannen en vrouwen. Zij strijden dan voor de titel bij de senioren. Esmee werd vrijdag uiteindelijk zesde. Dit betekent dat ze zaterdag mee mag spelen bij de senioren.







