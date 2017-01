Alphense zusjes 'razen' 322 kerstbomen bij elkaar

Foto: Ruben Kroese

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het zogenoemde ‘kerstbomenrazen’ is al jaren een populaire traditie in veel gemeenten en kan kinderen een leuk zakcentje opleveren. Dat weten de Alphense zusjes Femke, Juliette en Daphne ook en hebben daarom dagenlang door hun woonwijk gestruind opzoek naar kerstbomen. Het resulteerde uiteindelijk in 322 verzamelde dennenbomen.













Compost













De versnipperde kerstbomen worden samen met plantsoenafval verwerkt tot compost. Volgend jaar willen de Alphense meiden weer op jacht gaan naar kerstbomen in hun wijk en hopen dan hun nu net gevestigde record van 322 bomen te verbreken. Per boom geeft de gemeente Alphen 50 eurocent. De meiden hebben er zes dagen hard voor moeten werken, maar krijgen dus 161 euro. ‘Ik ga het geld sparen en niet gelijk uitgeven’, zegt Daphne. De andere meiden sluiten zich daar bij aan. Alle gevonden bomen liggen tijdelijk opgeslagen in de achtertuin van de ouders van de drie meisjes. Vrijdag was het officiële inzamelmoment van de gemeente Alphen aan den Rijn en toen konden de bomen door de versnipperaar. Met 322 bomen zijn de drie zussen zeer vermoedelijk de beste kerstbomenverzamelaars van de gemeente.