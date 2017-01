Petrovic benadrukt na prima oefenduel: 'Er moeten wel wat mensen binnen de club wakker worden'

DEN HAAG - Trainer Zeljko Petrovic heeft met zijn ADO Den Haag het trainingskamp in Zuid-Spanje met een goed gevoel afgesloten. De selectie heeft de afgelopen week hard gewerkt en tegen het Duitse 1. FSV Mainz speelde de ploeg vrijdag verdienstelijk gelijk (1-1). Toch blijft de coach op versterkingen hameren: 'Er moeten wel wat mensen binnen de club wakker worden', vertelt hij na afloop.

De Montenegrijn wil heel graag nieuwe impulsen in zijn selectie. Dat is hard volgens hem hard nodig. Gemakkelijk is dat echter niet. ADO moet namelijk shoppen met een lege portemonnee. Donderdag werd de Haagse club wel in het gelijkgesteld in de rechtszaak tegen grootaandeelhouder Wang Hui. Hij moet nog met bijna 2,5 miljoen euro over de brug komen. Of en wanneer hij dat gaat doen is niet bekend.ADO-directeur Mattijs Manders heeft Petrovic geen toezeggingen gedaan over verstrekingen wanneer het geld deze transferperiode nog binnenkomt. 'Maar je moet hoop houden. Ik hoop dat er iets kan', gaf de trainer eerder al aan.Petrovic moet dus creatief zijn en startte met zijn elftal tegen Mainz in een 5-3-2-formatie. Het resulteerde in leuk voetbal tegen een toch wel 'grote' tegenstander. 'Ik vond ons echt goed spelen', is hij opgewekt. 'Er waren wel wat kleine details, maar complimenten aan de gasten. Ze hebben echt gevochten.'Zaterdagavond vliegt ADO terug naar Nederland. Op de laatste avond mag de selectie een avondje uit in Marbella. 'Als ze niet hun best hadden gedaan hadden ze in het hotel moeten blijven. Samen met de staf hebben we een meeting. Dan gaan we samen wat drinken en sluiten we een mooi trainingskamp af.'