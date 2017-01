Familie Mitch Henriquez wil vervolging voor alle vijf betrokken agenten afdwingen

DEN HAAG - Nabestaanden van de in 2015 overleden Mitch Henriquez gaan een procedure aanspannen om niet twee, maar alsnog alle vijf de agenten vervolgd te krijgen voor hun betrokkenheid bij de fatale arrestatie van de Arubaan.

Ook moeten de vijf agenten vervolgd worden voor het achterlaten in hulpeloze toestand van Henriquez. Hiervoor is een zogeheten artikel 12-procedure gestart, om op die manier vervolging af te dwingen. Dat heeft de advocaat van de nabestaanden Richard Korver vrijdag bevestigd naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws Mitch Henriquez kwam in juni 2015 om het leven bij zijn arrestatie op een festival in het Haagse Zuiderpark. Agenten sloegen hem en gebruikten een omstreden nekklem. Henriquez kreeg geen lucht meer en stierf.Het Openbaar Ministerie vervolgt nu twee agenten die hard geweld gebruikten. Zij worden verdacht van doodslag, danwel dood door schuld en ook van zware mishandeling met de dood tot gevolg. Volgens het OM hebben de handelingen van de drie andere agenten niet bijgedragen aan de dood van Henriquez.Dat laatste bestrijdt Richard Korver, advocaat van de familie van Henriquez. 'Ze zijn als groep agenten overgegaan tot een groepsaanhouding. Dat is een gecoördineerd geheel. Dat is ook te zien op die filmpjes. Op iedere ledemaat zit een agent. Dan werk je samen, je bent professional. Dat betekent ook dat je een verantwoordelijkheid hebt om in te grijpen als het mis gaat. Dat is niet gebeurd. Het is gruwelijk misgegaan.''De agenten hadden meteen moeten beginnen met reanimeren, in plaats van hem eerst mee te nemen naar het politiebureau', vervolgt Korver. De rit heeft ruim zeven minuten geduurd volgens de advocaat, wat fataal geweest zou kunnen zijn.De rechtszaak tegen de twee agenten, die vervolgd worden wegens mishandeling met de dood tot gevolg, dient in april. Het af- of toewijzen van een artikel 12-verzoek duurt gemiddeld een jaar. Korver hoopt dat het gerechtshof in Den Haag in dit geval eerder het besluit bekend kan maken, vooral in verband met de strafzaak.