Vier Haagse raadsleden op kandidatenlijst PVV voor Tweede Kamerverkiezingen

Foto: Gemeente Den Haag / PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands

DEN HAAG - Op de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen staan vier Haagse raadsleden. Het gaat om Karen Gerbrands, Daniëlle de Winter, Elias van Hees en Tim Vermeer. Op de lijst is ook het PVV-statenlid Ed Braam terug te vinden.

Karen Gerbrands, op dit moment fractievoorzitter namens de PVV in de Haagse gemeenteraad, maakt de grootste kans om straks in de Tweede Kamer te komen. Zij staat op plek 16. Gerbrands heeft al ervaring met het werk in de Tweede Kamer: in 2015 verving zij PVV-kamerlid Fleur Agema tijdens haar zwangerschapsverlof. Daniëlle de Winter is terug te vinden op plek 27.



In de peilingen schommelt de PVV rond de 30 zetels. Dat betekent dat het voor Tim Vermeer (plek 37) en Elias van Hees (46) een stuk lastiger wordt om een Kamerzetel te veroveren.



Léon de Jong



PVV-statenlid Ed Braam is door de partij op plek 41 gezet. Braam is momenteel ook raadslid in de Rijswijkse gemeenteraad namens de partij Beter voor Rijswijk. Ook Hagenaar Léon de Jong is terug te vinden in de lijst. De oud-fractievoorzitter van de PVV in de Haagse gemeenteraad staat op plek 17. De Jong is sinds september 2015 werkzaam voor de PVV-fractie in het Europees Parlement.



De verkiezingen worden gehouden op woensdag 15 maart.



Door: Redactie Correctie melden