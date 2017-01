Ongelukken op spekgladde wegen door sneeuw en ijzel

REGIO - Door het winterweer, met sneeuw en ijzel, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag op verschillende spekgladde wegen in onze regio veel ongelukken gebeurd. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Spekglad was het onder meer op de A4. Daar ging het mis bij Leidschendam, Leiderdorp en Hazerswoude-Rijndijk, waar meerdere ongelukken gebeurden. Nadat bij Nieuw-Vennep bij een zwaar ongeluk meerdere gewonden vielen, werd de snelweg enige tijd afgesloten. Ook werden waarschuwingsborden aangezet met daarop een snelheidsbeperking tot maximaal 50 kilometer per uur.Op de A12 bij Bodegraven verloor een automobilist de macht over het stuur. Hulpdiensten troffen volgens nieuwssite Regio15 de auto tegen de vangrail. De bestuurder is met onduidelijk letsel naar een ziekenhuis gebracht. Even verderop, op de N11 bij Bodegraven, kwam een auto in het water terecht. Hulpdiensten hebben de inzittenden uit hun auto bevrijd.Het KNMI had vrijdag al met code oranje gewaarschuwd voor gladheid door sneeuw en ijzel. De ANWB raadt weggebruikers aan om niet de weg op te gaan als het niet noodzakelijk is.De waarschuwing van het KNMI geldt van 01.00 uur tot 10.00 uur zaterdagochtend. Huub Mizee verwacht dat de gladheid aan het einde van zaterdagochtend weer voorbij is. Dan komt in heel de regio de temperatuur weer uit boven nul.