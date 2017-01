Transfervrije Lex Immers gaat naar Club Brugge

DEN HAAG - Lex Immers gaat voor Club Brugge voetballen. De oud-speler van ADO Den Haag liet zijn contract bij Cardiff City vrijdag ontbinden en gaat transfervrij over naar België. Immers heeft een contract voor anderhalf jaar getekend met een optie op een extra jaar.

In Wales kwam Immers niet in de plannen van coach Neil Warnock voor. Aangezien zijn vrouw in verwachting is, leek een club dichterbij Den Haag een logische keuze. Brugge ligt op twee uur rijden van zijn geboortestad. De Hagenaar sluit vandaag al aan bij de selectie, dat op dit moment in het Spaanse Sotogrande op trainingskamp is.Brugge haalt met Immers de vierde Nederlander binnen. Ook Stefano Denswil, Ruud Vormer en Ricardo van Rhijn spelen in het shirt van de Belgische landskampioen.Immers verruilde Feyenoord in januari 2016 voor Cardiff, waar hij nog een contract tot medio 2018 had. Daarvoor speelde hij vijf seizoenen in het shirt van ADO. Club Brugge noemt Immers op de website een 'kopbalsterke aanvallende middenvelder die ook als tweede spits uit de voeten kan.'