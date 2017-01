Pekeltrams HTM rijden weer door de regio

DEN HAAG - De pekeltrams van HTM rijden weer. De trams moeten de rails en wissels sneeuw- en ijsvrij maken. De pekeltrams hebben niet de vertrouwde rood met beige kleuren, maar zijn geel met grijs. Zo weten passagiers dat ze niet in kunnen stappen.

Pekertrams zijn verbouwde reizigerstrams. De stoelen in de voertuigen zijn vervangen door grote pekeltanks. Het speciale zout dat de tram over de rails strooit moet ervoor zorgen dat er minder overlast is op de belangrijkste lijnen bij sneeuwval of ijzel.