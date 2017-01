Code oranje: nog altijd oppassen voor gladheid, maar situatie verbetert

REGIO - De situatie op de wegen in de kustprovincies wordt iets beter. De temperatuur ligt daar boven nul. Dat heeft Arnoud Broekhuis van de ANWB zaterdag gezegd na een rondje langs de Wegenwachters in het land.

Hoe verder je naar het oosten gaat, hoe slechter de situatie op de weg nog is. Door sneeuw en ijzel kan het plaatselijk verraderlijk glad zijn. Hierdoor zijn afgelopen nacht in het hele land meer dan honderd ongelukken gebeurd.Ook de ANWB waarschuwt mensen niet de weg op te gaan als het niet per se nodig is.'Mensen denken dat het wel kan omdat er goed is gestrooid. Maar vooral op viaducten en bruggen kan het verraderlijk glad zijn. Ook op het onderliggende wegennet kan het erg glad zijn. Daar is vaak minder goed gestrooid.'