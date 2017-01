Waarschuwing ingetrokken, gladheid grotendeels voorbij in onze regio

Sneeuw en ijzel op snelweg A4

REGIO - De situatie op de wegen in de kustprovincies is aanmerkelijk verbeterd. Door de dooi is de gladheid op de wegen in onze regio vrijwel helemaal voorbij. Code geel is rond 14.00 uur ingetrokken, meldt het KNMI.





Ook de ANWB waarschuwde mensen niet de weg op te gaan als het niet per se nodig is.'Mensen denken dat het wel kan omdat er goed is gestrooid. Maar vooral op viaducten en bruggen kan het verraderlijk glad zijn. Ook op het onderliggende wegennet kan het erg glad zijn. Daar is vaak minder goed gestrooid.'



Hoe verder je naar het oosten gaat, hoe slechter de situatie op de weg nog is. Door sneeuw en ijzel kan het plaatselijk verraderlijk glad zijn. Hierdoor zijn afgelopen nacht in het hele land meer dan honderd ongelukken gebeurd.

