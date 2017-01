Tim en Tom Coronel laten duinen links liggen in Dakar en accepteren 12 uur tijdstraf

Tom Coronel in de Dakar Rally (foto: ANP)

ZWAMMERDAM - Zonder problemen hebben Tim en Tom Coronel donderdag de vierde etappe van de Dakar Rally doorstaan. Wel kozen de broers ervoor om niet de gebruikelijke route te nemen. Ze lieten de duinen links liggen en kozen een veiligere route. Dat leverde hen twaalf uur tijdstraf op.

Omdat de Coronelletjes één minuut na elkaar startten, besloten ze de hele dag samen te rijden, meldt Studio Alphen, mediapartner van Omroep West. ‘We nemen geen onnodige risico’s. We gaan deze keer niet voor het klassement, maar puur om allebei te finishen’, zegt Tom Coronel.



‘Prima dagje weer’, blikt Tim terug. ‘Het ging erg lekker, ik heb de hele dag achter Tom aan gereden. Af en toe stopten we en konden we even overleggen en bekijken hoe het ging. We hebben ontzettend gelachen, een super dag. In de duinen hebben we het zekere voor het onzekere genomen. Het was te riskant, we wilden op tijd in het bivak zijn. Er is maar één prio: finishen.’



Keuze



De deelnemers kregen van de organisatie de keuze om dwars door ‘de uitdagende duinen’ te gaan of een eenvoudigere route naar het bivak te rijden, met twaalf uur tijdstraf tot gevolg. Voor dat laatste kozen de broers. Tom Coronel eindigde op de 42ste plek in de etappe, Tim werd 43ste.



